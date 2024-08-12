غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 39 ألفاً و 897 قتيلاً

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 39 ألفا و897 قتيلا، إلى جانب أكثر من 92 ألفا و 152 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم:" ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 107 شهداء و150 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ311 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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