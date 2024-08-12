برنامج الأغذية العالمي يدعو لوقف إطلاق نار عاجل في السودان لإدخال المساعدات الإنسانية

المصدر: د ب أ

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دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار عاجل في السودان لإدخال المساعدات الإنسانية.

ومن المقرر بعد غد الأربعاء استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ ما يقرب من عام ونصف، والذي فشلت فيه جميع الاتفاقات حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان، لينا كينزلي، في تصريحات لشبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "أكبر أزمة جوع في العالم تحدث هناك. نصف السودانيين يعانون من الجوع. هذا يعادل 25 مليون شخص - هذا هو عدد سكان أستراليا".

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعا دمويا على السلطة بين الحاكم الفعلي عبد الفتاح البرهان ونائبه الأسبق محمد حمدان دقلو.

وتسبب الصراع في أكبر أزمة لاجئين في العالم، بحسب بيانات الأمم المتحدة. ونزح أو فر أكثر من عشرة ملايين شخص، وتكرر الأمر لكثير منهم.

وقالت كنزلي إنه قد تأكد حدوث أول مجاعة في العالم منذ سبع سنوات في مخيم للنازحين بالقرب من مدينة الفاشر المحاصرة في ولاية شمال دارفور، موضحة أن هناك ما لا يقل عن 600 ألف شخص متضررين بهذا المستوى الأعلى من أزمات الجوع،

وأضافت: "الجوع لا يضرب بعض المناطق فحسب، بل البلد بأكمله. يجب أن تصل المساعدة إلى البلاد في أسرع وقت ممكن حتى لا يتدهور الوضع المأساوي أكثر من ذلك".

وتعتبر احتمالات التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التي ستُجرى اليوم في مدينة جنيف السويسرية ضئيلة.

ووصف وفد من الجيش السوداني المحادثات الأولية مع ممثل الولايات المتحدة في السعودية بأنها غير ناجحة، مضيفا أنه على قيادة الجيش الآن أن تقرر ما إذا كانت تريد المشاركة على الإطلاق في المفاوضات.

وفي الأيام الأخيرة اندلعت معارك مجددا في السودان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وطالت المعارك أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى الفاشر.

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