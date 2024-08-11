إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المصدر: د ب أ

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أفاد تقرير فلسطيني بـ«اقتحام مستعمرين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن «مستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات بحماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته».

وأضافوا أن «شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيوداً على دخول المصلين».

ووفق الوكالة، «بدأت جماعات الهيكل بالتحضير لإحياء ذكرى ما يطلقون عليه خراب الهيكل، داعيةً أنصارها للمشاركة في سلسلة بشرية حول سور القدس القديمة عشية الذكرى يوم غد الاثنين».

وأشارت إلى أنه «حسب برنامج الفعالية التهويدية، ستبدأ السلسلة البشرية الاستعمارية من حائط البراق باتجاه البلدة القديمة وصولاً إلى باب النبي داوود، وسيتخللها مسيرة أعلام».

وطبقاً للوكالة، «دعت جماعات الهيكل أنصارها للمشاركة في أكبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك إحياء للذكرى بعد غد الثلاثاء».

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