هجوم بطائرة مسيَّرة يستهدف قوات أمريكا في سوريا

المصدر: رويترز

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أعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية في سوريا تعرَّضت لهجوم بطائرة مسيَّرة، لكن الأنباء الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات من جراء ذلك.

وهذا ثاني هجوم تتعرض له القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية، ويأتي في وقت تتزايد فيه حدة التوتر تحسباً لموجة جديدة محتملة من الهجمات.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بشأن الهجوم في سوريا: «الأنباء الأولية لا تشير إلى وقوع أي إصابات، لكن التقييمات الطبية جارية»، مشيراً إلى إجراء تقييم للأضرار في الوقت الراهن.

ووقع الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في منطقة الرميلان شمال شرقي سوريا.

وكان خمسة عسكريين أمريكيين أصيبوا بجروح عندما أُطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق يوم الاثنين، وهو الهجوم الذي ألقت فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالمسؤولية فيه على وكلاء مدعومين من إيران.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 في العراق، وتقول إنهم في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات في كلا البلدين للحيلولة دون عودة «داعش»، الذي استولى عام 2014، على مساحات كبيرة من العراق وسوريا قبل دحره لاحقاً.

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