الجيش الإسرائيلي يشنّ عملية عسكرية جديدة في خان يونس

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية جديدة في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن معلومات استخباراتية كشفت عن وجود مقاتلين في المنطقة، مؤكداً أنهم أعادوا تنظيم صفوفهم هناك منذ الانسحاب الأخير للجيش الإسرائيلي.

وهاجم الطيران الإسرائيلي أكثر من 30 هدفاً مرتبطا بحركة «حماس»، بما في ذلك مستودعات للأسلحة، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل العديد من المسلحين في تلك الهجمات.

كان الجيش الإسرائيلي قد دعا، أمس، سكان أحياء أخرى شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إخلاء مناطقهم، وقال إن «حماس» تواصل إطلاق الصواريخ من هذه المناطق نحو إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا، الأحد الماضي، إلى إخلاء أحياء في خان يونس بعد أقل من أسبوع من انسحابه من المنطقة نفسها، بعد إطلاق صواريخ تجاه مدينة أسدود الساحلية جنوب إسرائيل.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، في نهاية يوليو الماضي، انسحابه من خان يونس بعد استكمال عملياته كافة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع الساحلي، في السابع من أكتوبر الماضي، يواجه السكان معاناة النزوح من منازلهم، حيث يطالب الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعداداً لشن عمليات عسكرية فيها.

وبلغ عدد النازحين داخل القطاع بسبب الحرب الحالية نحو مليوني شخص من إجمالي 2.3 مليون نسمة، بحسب بيانات صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً واسعة النطاق ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة تحت اسم «السيوف الحديدية»، أدت إلى مقتل أكثر من 39 ألف شخص ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية.

وجاءت الحرب بعد أن شنَّت حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته «طوفان الأقصى»، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.

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