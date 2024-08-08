النرويج: رفض إسرائيل لعمل دبلوماسيينا في الأراضي الفلسطينية جاوز الحد

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الخميس إن إسرائيل أخطرتها بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الوزارة أن هذا "تصرف جاوز الحد" من جانب الحكومة الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده في بيان إن النرويج تدرس الآن ردها على موقف إسرائيل.

وأضاف "هذا تصرف جاوز الحد يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين... قرار اليوم ستكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو".

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