«حماس» تترقب قرار تعيين نائب للسنوار.. و3 أسماء مرشحة

المصدر: د ب أ

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كشف مصدر خاص، اليوم، أن حركة حماس في انتظار قرار رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار تعيين نائب له يقوم بصلاحياته كافة.

وقال المصدر، في تصريح لقناة «الميادين» اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن من بين المرشحين لموقع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وخليل الحية، وموسى أبو مرزوق.

وكانت حماس أعلنت، أول من أمس، اختيار يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً لإسماعيل هنية الذي جرى اغتياله قبل نحو أسبوع في العاصمة الإيرانية طهران.

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