بحماية شرطة الاحتلال.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

المصدر: د ب أ

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اقتحم إسرائيليون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية، وذلك وفقاً لتقرير فلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن «مستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حوَّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى».

وأشاروا إلى أن الشرطة شددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، مؤكدين أنها فرضت قيوداً على دخول المصلين.

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