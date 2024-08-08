إسرائيل تهدد بـ "رد غير متناسب" إذا هاجم حزب الله المدنيين أو قواعد عسكرية في وسط البلاد

المصدر: د ب أ

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حذرت إسرائيل ، اليوم الخميس، من "رد غير متناسب" إذا هاجم حزب الله مدنيين أو قواعد عسكرية في وسط البلاد.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن "إسرائيل قلقة من أن حزب الله سيهاجم قواعد الجيش الإسرائيلي في وسط البلاد وأوضحت للولايات المتحدة أنه إذا أصيب مدنيون إسرائيليون في الهجوم، فإن رد الجيش الإسرائيلي سيكون غير متناسب".

يأتي ذلك بينما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على المعلومات الاستخباراتية الأربعاء، أن حزب الله يبدو أنه سيهاجم إسرائيل بشكل مستقل عن إيران.

وكانت إسرائيل استهدفت القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في جنوب بيروت الأسبوع الماضي.

وأضاف مصدر أن حزب الله "يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة".

وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيران لا تزال تعمل على تحديد كيفية الرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بحسب ما قاله مسؤولون لـ (سي إن إن).

وقال المصدر الثاني إن حزب الله قد يتصرف دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران نظرا لقرب لبنان من إسرائيل كجار مباشر إلى الشمال.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد تنسيق واضح بين حزب الله وإيران في الوقت الحالي.

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