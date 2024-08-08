الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة الحشاني ويعين المدوري خلفاً له

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة أحمد الحشاني بعد عام واحد من توليه المنصب، وأصدر مساء الأربعاء قرارًا بتعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري خلفًا له، في تعديل وزاري جزئي.

المدوري، البالغ من العمر 50 عامًا، متخصص في القانون والإدارة وعمل سابقًا مديرًا في الصناديق الاجتماعية، قبل أن يعينه الرئيس وزيرًا للشؤون الاجتماعية في مايو الماضي.

تأتي هذه الخطوة قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، وسط صعوبات اقتصادية تواجهها تونس، بما في ذلك التحديات لإنعاش الاقتصاد، خلق فرص عمل للعاطلين، والحد من ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية، بالإضافة إلى مخاطر شح المياه نتيجة الجفاف المستمر.

الرئيس سعيد، الذي أطاح بالبرلمان والنظام السياسي في 2021 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، أعلن ترشحه لولاية ثانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز