الجيش الإسرائيلي يدعو سكان غزة إلى إخلاء بيت حانون

المصدر: د ب أ

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دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، المدنيين بمدينة بيت حانون في غزة، إلى إخلاء المنطقة التي تقع في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

ووجَّه أدرعي تحذيره إلى سكان حي المنشية والشيخ زايد والذين يقيمون حالياً في ملاجئ مجاورة، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» في وقت مبكر صباح اليوم.

وقال، وفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، في المنشور الذي تُرجم إلى اللغة العربية: «نداء إلى كل الموجودين في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين في داخل المآوي بالمنطقة، حماس والمنظمات الإرهابية تطلق الصواريخ من منطقتكم نحو دولة إسرائيل».

وأضاف: «جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل بقوة وفوراً ضدهم. من أجل أمنكم، توجهوا بشكل فوري إلى المآوي المعروفة في مركز مدينة غزة».

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