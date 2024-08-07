تركيا تعلن اليوم انضمامها لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

المصدر: رويترز

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أعلن مصدر دبلوماسي أن تركيا ستقدّم، اليوم، إعلاناً لانضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأوضح المصدر أن الإعلان سيصدر الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، بعد أن قال وزير الخارجية هاكان فيدان، هذا الأسبوع، إن تركيا ستصدر الإعلان اليوم.

وأضاف: «التدخل التركي سيدفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة ومعالجتها».

وفي مايو، قالت تركيا إنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار تصعيدها للإجراءات ضد إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة، مضيفةً أن مسعاها سيلتزم بالاستعدادات القانونية الضرورية للخطوة.

وفي يونيو، قالت إسبانيا إنها طلبت الانضمام إلى القضية أمام محكمة العدل الدولية.

ومحكمة العدل الدولية هي الأعلى في الأمم المتحدة، وأُسست في 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.

ورفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت في المحكمة إن عملياتها في قطاع غزة هي دفاع عن النفس، وتستهدف مسلحي حماس الذين هاجموا إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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