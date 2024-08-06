القوات الإسرائيلية تقتل 8 فلسطينيين في اشتباكات بالضفة الغربية

المصدر: رويترز

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أكد مسعفون اليوم الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين على الأقل في مدينة جنين المضطربة بالضفة الغربية المحتلة بعد ليلة شهدت أعمال عنف أسفرت عن مقتل أربعة آخرين في اشتباكات قرب محافظة طوباس المتاخمة للحدود مع الأردن.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارتين جويتين منفصلتين في الضفة الغربية واستهدف مسلحين، لكنه لم يدل بتفاصيل.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل أربعة في قصف إسرائيلي لمركبتين في جنين، إحدى أكثر البؤر توترا في الضفة الغربية. وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة.

وتأتي الغارتان خلال عملية في جنين. وأظهرت لقطات جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي رتلا من ناقلات الجند المدرعة تدخل المدينة وجرافات مدرعة تحفر الطرق.

ومع استعداد إسرائيل لرد متوقع من إيران على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في طهران الأسبوع الماضي، سلطت أعمال العنف في الضفة الغربية الضوء على التحدي الأمني الذي تواجهه القوات الإسرائيلية على جبهات متعددة بعد مرور عشرة أشهر على بدء الحرب في غزة.

وقتلت القوات الإسرائيلية مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بدء الحرب، وكثير منهم من المقاتلين المسلحين لكن هناك عددا كبيرا منهم أيضا من الشباب الذين يرشقون بالحجارة أو المدنيين الأبرياء.

وفي الوقت نفسه، قُتل 13 إسرائيليا على الأقل في هجمات شنها مهاجمون فلسطينيون. وأُصيبت مجندة من أفراد حرس الحدود في هجوم طعن نفذه فلسطيني بآلة حادة في أثناء تفتيش حافلة عند نقطة تفتيش على مشارف القدس.

وقالت الشرطة إن المهاجم قُتل بالرصاص.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن أربعة فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة عقابا بمحافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الثلاثاء، وإن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي".

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