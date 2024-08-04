مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

المصدر: د ب أ

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قُتل خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، في قصف طائرات إسرائيلية جنوب وشرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن «طائرات الاحتلال الحربية قصفت مركبة في شارع صلاح الدين شمال دوار الكويت بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين».

وأضافت أن «طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين بشارع البزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة».

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