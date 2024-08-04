البحرية البريطانية: استهداف سفينة تجارية بصاروخ في خليج عدن

المصدر: د ب أ

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أعلنت البحرية البريطانية، اليوم، أن سفينة تجارية تعرَّضت للاستهداف بصاروخ في خليج عدن، بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجار صغير بالقرب من السفينة نفسها تم توجيه المسؤولية فيه إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جزء تابع للبحرية الملكية البريطانية، في بيان، إن «ضابط أمن الشركة أفاد بأن السفينة استُهدفت بصاروخ»، مشيرةً إلى أنه «لم يتم رصد أي حرائق أو تسرب للمياه داخل السفينة أو تسرب للنفط في المياه».

وأضاف البيان أن السفينة التجارية كانت تتجه إلى الميناء التالي في رحلتها.

ووقع الحادث يوم السبت في الساعة 17:57 بتوقيت غرينتش على بعد نحو 125 ميلاً بحرياً (231 كيلومتراً) شرق مدينة عدن الساحلية في اليمن.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة نفسها شهدت انفجاراً صغيراً بالقرب منها قبل أكثر من أربع ساعات، كان على بعد نحو 170 ميلاً بحرياً شرق عدن في ذلك الوقت.

وتابعت الهيئة أن الحادث، الذي وقع في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، كان «أول هجوم حاول الحوثيون تنفيذه منذ قصف القوات الجوية الإسرائيلية لميناء الحديدة في 20 يوليو».

ويربط خليج عدن، قبالة الساحل اليمني، بين بحر العرب والبحر الأحمر.

وكانت ميليشيا الحوثي تهاجم السفن في البحر الأحمر منذ أشهر، قائلةً إنها تريد إنهاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أعقبت الهجوم الذي نفَّذته حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

ورداً على الهجمات في البحر الأحمر، نفَّذت الولايات المتحدة وبريطانيا عدة ضربات عسكرية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

كما أطلق الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية لحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وفي 20 يوليو، اتهم المتمردون الحوثيون إسرائيل بشن غارات جوية على مدينة الحديدة الساحلية اليمنية. وأكدت إسرائيل الهجوم.

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