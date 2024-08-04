إسرائيل تشنّ 4 غارات على بلدة كفركلا جنوبي لبنان

المصدر: د ب أ

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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء أمس، أربع غارات استهدفت بلدة كفركلا في جنوبي لبنان.

وأغارت طائرة مسيَّرة إسرائيلية، عصر أمس، على وسط بلدة دير سريان في جنوب لبنان، وأسفرت الغارة عن مقتل شخص وجرح ستة آخرين.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن «العدوان الاسرائيلي على بلدة دير سريان أدى إلى استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 سنة، وجرح ستة مدنيين نقل خمسة منهم إلى مستشفى الشهيد راغب حرب وحالتهم مستقرة، وجريح حالته متوسطة نقل إلى مستشفى دولة الرئيس نبيه بري - النبطية الحكومي».

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