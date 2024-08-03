وزيرا الخارجية المصري والإيراني يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي

المصدر: د ب أ

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أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إيران المُكلف علي باقري كني.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أن الاتصال يأتي في إطار الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف المعنية بهدف احتواء التصعيد القائم وتخفيف حدة التوتر الذي يشهده الإقليم، حيث أكد الوزير عبد العاطي أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة غير مسبوقة وعلى قدر كبير من الخطورة، وتُنذر بتوسيع رقعة الصراع بشكل يُهدد استقرار دول المنطقة ومصالح شعوبها، وهو ما يتعين معه تحلي كافة الأطراف بالهدوء وضبط النفس للحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطى أعاد التأكيد على الموقف المصري الداعي إلى وقف الحرب على قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي لزيادة حدة التوتر والمواجهة في الإقليم، مؤكدا على موقف مصر الرافض للسياسات التصعيدية الإسرائيلية، وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول، مشيرا إلى أن تلك السياسات لن تصب في مصلحة أي من الأطراف، ولن تؤدي إلا لتأجيج الصراع على النحو الذي يصعب معه احتواء الأزمة.

ومن ناحيته، أعرب وزير خارجية إيران المكلف عن تقديره للمبادرة المصرية بالتواصل، وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.



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