وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن الحرب في غزة يصل إلى القاهرة

المصدر: د ب أ

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وصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة لخوض مفاوضات غير مباشرة بشأن الحرب في غزة، حسبما ذكر تقرير اليوم السبت وسط مخاوف من تصعيد عسكري يلوح في الأفق في الشرق الأوسط.

وذكر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد عبر موقع "والا دوت سي أو دوت آي إل" الإخباري ، أن الوفد ضم ديفيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية الموساد ورونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت).

وتأتي أحدث جولة من المحادثات وسط مخاوف من احتدام الصراع في الشرق الأوسط بعد أن أدى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران وفؤاد شكر القيادي بحزب الله اللبناني في بيروت إلى جعل المنطقة تقف على شفير الحرب.

ومنذ ذلك الوقت، توعدت إيران وحلفاؤها ومن بينهم حزب الله "بعقاب قاس" لإسرائيل بعد اغتيال هنية.

وكان هنية أحد المفاوضين الرئيسيين لحركة حماس، مما يعني المزيد من التعقيدات في المحادثات المتعثرة بالفعل منذ شهور.

لكن إسرائيل تبنت موقفا أشد صرامة إزاء تمركز جيشها في نقاط استراتيجية في قطاع غزة.

وتشير تقارير إلى أن المحادثات في القاهرة، التي يشارك فيها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ومسؤولون حكوميون كبار آخرون، تركز على الإفراج عن الرهائن وترتيبات أمنية مستقبلية على حدود قطاع غزة مع مصر.







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