الجيش الإسرائيلي يقتل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

المصدر: رويترز

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أعلنت وسائل إعلام تابعة لحركة «حماس» أن قيادياً في الحركة قُتل، اليوم، في ضربة جوية إسرائيلية على مركبة في الضفة الغربية المحتلة، في حين ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن أربعة آخرين لقوا حتفهم أيضاً. وأضافت وفا أن الأربعة لم تتحدد هوياتهم بعد.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفَّذ غارة جوية على خلية مسلحين في أنحاء مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل الإعلام التابعة لحماس أن المركبة كانت تقل مقاتلين، مشيرةً إلى أن قيادياً من كتائب طولكرم سقط قتيلاً.

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