رئيس وزراء موريتانيا يقدم استقالة الحكومة إلى الغزواني

المصدر: د ب أ

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قدَّم الوزير الأول في موريتانيا (رئيس الوزراء) محمد ولد بلال، مساء أمس، استقالة الحكومة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأدى الغزواني، أول من أمس، اليمين الدستورية رئيساً للبلاد لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

ووفق مقتضيات الدستور الموريتاني، يقدّم رئيس الوزراء استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتولى ولد بلال رئاسة الحكومة منذ عام 2020.

وأُعيد انتخاب ولد الغزواني رئيساً للجمهورية عقب انتخابات يوم 29 يونيو الماضي من الجولة الأولى.

وشكر ولد بلال، في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، الغزواني على «الثقة» طيلة أربع سنوات.

ويتولى الغزواني رئاسة موريتانيا منذ 2019، وكان وزيراً للدفاع وقائداً لأركان الجيش.

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