الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل قيادي فلسطيني بارز في غزة

المصدر: د ب أ

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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن الجيش قتل القيادي البارز بحركة الجهاد محمد الجعبري، نائب رئيس وحدة تصنيع الأسلحة في الحركة، بقطاع غزة.

وقال المتحدث إن الجيش الإسرائيلي قتل الجعبري في عملية مستهدفة استندت إلى معلومات استخباراتية.

وأضاف أن الجعبري كان مسؤولاً عن تمويل البنية التحتية لتصنيع الأسلحة لحركة الجهاد في شمال غزة، وتوزيع الرواتب والأموال، وكان جزءاً من محاولات استعادة قدرات تصنيع الصواريخ والبنية التحتية، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل «تنفيذ أنشطة عملياتية دقيقة وقائمة على أساس معلومات استخباراتية في منطقة رفح»، مشيراً إلى أن «قوات الجيش الإسرائيلي تمكنت، أمس، من القضاء على نحو 30 إرهابياً خلال مواجهات عن قرب وفي غارات جوية».

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