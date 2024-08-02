أستراليا: مقتل موظفي إغاثة في غزة بسبب إخفاق الجيش الإسرائيلي

المصدر: رويترز

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أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم، أن مراجعة أجرتها الحكومة الأسترالية بشأن مقتل موظفي إغاثة في غزة خلصت إلى أن إخفاقاً كبيراً في اتباع الإجراءات من جانب الجيش الإسرائيلي أدى إلى شن غارات جوية على مركباتهم.

وقتلت غارات جوية إسرائيلية في أبريل سبعة من العاملين لدى منظمة «سنترال وورلد كيتشن» في غزة، ما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء.

وكان من بين القتلى مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، إضافة إلى فلسطينيين ومواطن يجمع بين جنسيتي الولايات المتحدة وكندا.

وخلصت مراجعة أسترالية للوفيات صدرت اليوم إلى إخفاقات خطيرة في اتباع إجراءات القوات الإسرائيلية، وخطأ في التحديد وأخطاء في اتخاذ القرار.

ووصف الجيش الإسرائيلي الواقعة بأنها خطأ فادح لم يكن ينبغي أن يحدث.

وقالت وونغ إن أستراليا ستدفع من أجل المساءلة الكاملة للمسؤولين، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية إذا لزم الأمر.

وقالت، في بيان: «لا يزال على المدعي العام العسكري الإسرائيلي اتخاذ قرار بشأن مزيد من الإجراءات».

وأضافت: «ما زلنا نتوقع أن تكون هناك شفافية بشأن عملية المدعي العام العسكري وقراره».

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