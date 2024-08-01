القوات الإسرائيلية تهدم منزلاً.. ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

المصدر: د ب أ

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هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم، منزلاً من طابقين ومحلات تجارية، في بلدة بيت عنان شمال غربي القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن «قوات الاحتلال، ترافقها ثلاث جرافات، اقتحمت البلدة، وهدمت منزلاً مكوناً من طابقين تبلغ مساحته 300 متر مربع، وأربع محلات تجارية بمساحة 200 متر مربع».

وأشاروا إلى أن المنزل والمحلات المستهدفة تقع في المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا، وتعود ملكيتها لفلسطينيين من القدس.

وتقول معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بهدم 313 منشأة خلال عام 2023 بكامله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.

وأفاد تقرير فلسطيني بـ«اقتحام مستعمرين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن «مستعمرين اقتحموا المسجد بأكثر من مجموعة، وإن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى».

وأشاروا إلى أن «شرطة الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيوداً على دخول المصلين».

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