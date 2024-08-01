ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

المصدر: د ب أ

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دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء المواطنين الألمان إلى مغادرة لبنان في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وتأتي دعواتها المتجددة بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والضربة التي استهدفت القائد البارز في حزب الله، فؤاد شكر، في لبنان.

وقالت بيربوك، بحسب ما نقلته وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس: "أكرر ندائي لجميع المواطنين الألمان في لبنان لمغادرة البلاد بينما لا يزالون قادرين على ذلك".

وأضافت أنه في الوضع المتوتر الحالي: "يمكن أن يؤدي كل قرار إما لتخفيف الوضع أو سكب الزيت على النار".

ونقلت وزارة الخارجية عن بيربوك: "أدعو الجميع، خاصة إيران إلى إظهار ضبط النفس وتهدئة الوضع من أجل شعوب المنطقة".

واتهمت إيران وحماس إسرائيل بقتل هنية وهددتا بالانتقام. ولم يعلق حزب الله بعد ولكنه أعلن عن خطاب لقائده حسن نصرالله اليوم الخميس.

وقالت بيربوك: "من الضروري الآن منع اشتعال الصراع الإقليمي ومنع انزلاق المنطقة بالكامل في الفوضى".

وأضافت وزارة الخارجية أن الحكومة الألمانية تقوم بكل ما في وسعها، بالتعاون مع شركائها ومن خلال القنوات الدبلوماسية، لمنع التصعيد والصراع الإقليمي.

وأوضحت أن بيربوك على اتصال وثيق بشركاء الاتحاد الأوروبي وممثلي منطقة الشرق الأوسط، وأن الجهود الدبلوماسية مستمرة على قدم وساق.

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