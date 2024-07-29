مصر تعلن تضامنها الكامل مع لبنان ورفضها لأية تهديدات تستهدف زعزعة استقراره

المصدر: د ب أ

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أعربت مصر اليوم "الاثنين"، عن تضامنها الكامل مع لبنان ورفضها لأية تهديدات تستهدف زعزعة استقراره أو سلامة شعبه، وقلقها البالغ تجاه التصعيد القائم بين حزب الله وإسرائيل، وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير خارجيته عبد الله بوحبيب.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بأن عبد العاطي أحاط المسؤولين اللبنانيين بالاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف المختلفة بهدف احتواء التصعيد الجاري، والحيلولة دون انجراف المنطقة إلى حرب واسعة النطاق تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها، والتأكيد على ضرورة دعم الدولة اللبنانية والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني في مواجهة التهديدات المحيطة به.

وأضاف المتحدث، بأن المسؤولين اللبنانيين أعربا خلال الاتصالين عن تقديرهما البالغ لدعم وتضامن مصر، قيادة وشعباً، مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، والثقة في أن التحركات المصرية تستهدف حماية مصالح الشعب اللبناني، واستقرار دولته.

وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور خلال المرحلة القادمة بهدف تنسيق الجهود لاحتواء التوتر والتصعيد.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد برد قاس على هجوم حزب الله على قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتل والذي أسفر عن مقتل 12 طفلاً وسط دعوات من المجتمع الدولي لكبح جماح إسرائيل. من جانبه ،نفى حزب الله أي علاقة له بالهجوم.

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