رئيس وزراء بريطانيا يطالب باتخاذ "خطوات فورية" نحو وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى ضرورة اتخاذ "خطوات فورية" نحو وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وقال مكتب ستارمر في بيان: "قال رئيس الوزراء إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف البيان: "كرر رئيس الوزراء دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي".

والتقى ستارمر مع هرتسوج في باريس حيث يحضر الاثنان دورة الألعاب الأولمبية.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السابع من يوليو، بعد وقت قصير من تولي ستارمر منصبه، "أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى "الضرورة الواضحة والعاجلة لوقف إطلاق النار"، وفقًا لبيان سابق للحكومة البريطانية.

وقال ستارمر اليوم الأحد إنه لا يوجد تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل وحماس، وقدم تعازيه في وفاة خمسة رهائن اختطفوا خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وتم العثور على جثثهم في الآونة الأخيرة.

وأدى هجوم حماس، وفقًا لإحصاءات إسرائيلية، إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 شخصًا رهائن واقتيادهم إلى غزة.

ورداً على هجوم حماس، بدأت إسرائيل حملة عسكرية على القطاع الفلسطيني تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز