مصر تحذّر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان

المصدر: د ب أ

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حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

وأوضح في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم، أن مصر تؤكد أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب، مناشدةً القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، التي قد تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف البيان: «كما تُجدد مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، مُطالبةً بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار يُنهي المعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت، وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة».

كانت إسرائيل قد اتهمت حزب الله بتنفيذ الهجوم على مجدل شمس الذي أسفر عن مقتل 12 طفلاً وشابا أمس، وتوعدت بالرد، ونفى حزب الله أي علاقة له بالهجوم.

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