إسرائيل تعتقل 40 فلسطينياً بينهم أطفال من الضفة الغربية

المصدر: د ب أ

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شنّت القوات الإسرائيليّة أمس واليوم السبت حملة اعتقالات واسعة طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون إضافة إلى أفراد من عائلات مطاردين أفرج عنهم لاحقا.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي قلقيلية، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة.

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين".

وأشار إلى "ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة إلى أكثر من 9840 شخصا ، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

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