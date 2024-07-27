مصر تؤكد ضرورة إيجاد صيغة اتفاق لوقف الحرب في غزة

المصدر: د ب أ

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أكدت جمهورية مصر العربية ضرورة إيجاد صيغة اتفاق تؤدي إلى وقف الحرب المندلعة في قطاع غزة، داعيةً إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمنفذ رفح.

وأفاد مصدر مصري رفيع المستوى، أمس، أن اجتماعاً رباعياً يضم المسؤولين المصريين ونظراءهم الأمريكيين والقطريين، بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية، سيُعقد في العاصمة الإيطالية روما يوم الأحد المقبل، للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة.

وأوضح المصدر، في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية»، أمس، أن اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول إلى اتفاق هدنة بقطاع غزة، مشيراً إلى أن الوفد الأمني المصري يشارك في اجتماع روما بحضور قطري وأمريكي وإسرائيلي، لبحث تطورات مفاوضات الهدنة.

ونوَّه المصدر بأن مصر أكدت لكل الأطراف المشاركين في اجتماع روما تمسكها بضرورة الوصول إلى صيغة اتفاق تقضي بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة، وضرورة الوصول إلى صيغة تقضي بضمان حرية حركة المواطنين في غزة، والانسحاب الكامل من الجانب الفلسطيني لمنفذ رفح.

وكان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون قد صرحوا بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيلتقي، في روما، غداً الأحد، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، في محاولة لإنهاء ترتيبات إبرام اتفاق تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

ونقل موقع «إكسيوس» الإخباري الأمريكي عن مصدر مطلع قوله إن الاجتماع لن يتضمن مفاوضات تفصيلية بشأن الفجوات المتبقية، لكنه سيركز بشكل أساسي على الاستراتيجية من أجل المضي قدماً.

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