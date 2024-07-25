وفاة 21 شخصاً في المغرب بسبب الحرارة الشديدة

المصدر: د ب أ

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لقي 21 شخصاً على الأقل حتفهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مدينة بني ملال المغربية، حسبما أفادت السلطات الصحية في الدولة الواقعة شمالي إفريقيا اليوم.

ونقلت جريدة «العمق المغربي» الإلكترونية عن مديرية الصحة بجهة بني ملال خنيفرة الواقعة على مسافة 300 كيلومتر جنوب العاصمة الرباط، تسجيل المركز الاستشفائي الجهوي، أمس، 21 حالة وفاة، مشيراً إلى أن غالبية الوفيات لأشخاص يعانون أمراضاً مزمنة وكبار سن، إذ أسهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم.

ونصحت السلطات الصحية في المدينة المواطنين بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس وطلب المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

يشار إلى أن المغرب شهد موجة شديدة الحرارة هذا الأسبوع، وقالت سلطات الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة بلغت 48 درجة مئوية يومي الثلاثاء والأربعاء في بعض أنحاء البلاد.

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