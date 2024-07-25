«حماس» تعلن قتل وجرح أفراد قوتين إسرائيليتين في رفح

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، قتل وجرح أفراد قوتين إسرائيليتين في رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة «إكس» اليوم، أنه بعد عودتهم من عقدهم القتالية، أبلغ مقاتلوها عن استدراج قوتين إسرائيليتين إلى نفقين وتفجيرهما بأفراد القوتين فور نزولهم داخلهما وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي ببندقية الغول في منطقة الزنة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت الوكالة أشارت إلى إطلاق القوات الإسرائيلية القنابل الدخانية في المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز