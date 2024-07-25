أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية

المصدر: رويترز

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فرضت أستراليا اليوم الخميس عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية قالت إنهم متورطون في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وانج في بيان إن الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على عنف وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في حوادث ضرب واعتداء جنسي وتعذيب وفي بعض الحالات قتل.

وتابعت وانج "إننا ندعو إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف نشاطها الاستيطاني المستمر الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".

تأتي خطوة الحكومة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على العنف في الضفة الغربية.

وقالت السفارة الإسرائيلية في أستراليا إن البلاد تندد بأعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية.

وذكر متحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني "إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة إلى العدالة".

وتزايدت أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية وسط استمرار الحرب الدائرة في غزة والتي أشعل فتيلها هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام.

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