مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تدخل مراحلها النهائية

المصدر: رويترز

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أكد مسؤول أمريكي كبير يوم الأربعاء بأن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن قد وصلت إلى مراحلها الختامية، حيث سيبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفجوات المتبقية يوم الخميس.

وأشار المسؤول في تصريحات للصحفيين إلى أن العقبات المتبقية قابلة للحل، مضيفًا أن المزيد من الاجتماعات ستعقد بين إسرائيل وحركة حماس خلال الأسبوع المقبل للوصول إلى اتفاق. وأوضح أن إسرائيل وحماس لديهما قضايا تحتاج إلى الحل، لكن الأمور تقترب من اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل الإفراج عن الرهائن من النساء وكبار السن والمصابين على مدار 42 يومًا.

وأضاف المسؤول: "المفاوضات الآن مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل شهر عندما كانت لدينا قضايا لا يمكن تجاوزها من الأساس".

سيجري بايدن محادثات مع نتنياهو قبل أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنائبة الرئيس كاملا هاريس في اجتماع منفصل. أصبحت هاريس المرشحة المفترضة للحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ضد الجمهوري دونالد ترامب بعد أن قرر بايدن عدم السعي لإعادة انتخابه مرة أخرى تحت ضغط من الديمقراطيين القلقين بشأن قدراته الذهنية.

وأكد المسؤول الأمريكي الكبير أن بايدن وهاريس "متفقان تمامًا" بشأن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وغزة، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين سيستمعون لما يؤكد "الاصطفاف الكامل".

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