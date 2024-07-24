مصدر مصري: لا وفود إسرائيلية أو فلسطينية بالقاهرة لبحث التهدئة

المصدر: د ب أ

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نفى مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم، وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة.

كما نفى المصدر، في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية» نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، قيام إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة، مؤكداً أن ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكونغرس.

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس الأمريكي بـ«ادعاءات غير صحيحة» حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس بـ«ادعاءات حول تكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بالقطاع وتحقيق تقدم باتفاق التهدئة».

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