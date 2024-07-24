إيلون ماسك يُفعّل خدمة الإنترنت في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

المصدر: رويترز

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أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس تفعيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) التابعة له في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، بعدما دمرت الحرب العديد من المنشآت الطبية.

ووجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشكر لرجل الأعمال الملياردير على دعم المستشفى وسط الدمار الذي لحق بالعديد من المنشآت الطبية وشح الأدوية.

وقال ماسك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "باتت ستارلينك الآن نشطة في مستشفى بغزة بدعم من المكتب الإعلامي للإمارات وإسرائيل".

وجاء هذا الإعلان بعد ما يزيد على خمسة أشهر من موافقة الحكومة الإسرائيلية على استخدام ستارلينك في المستشفى الواقع بمدينة رفح في جنوب غزة التي يحتدم فيها القتال.

والاتصال بالإنترنت في غزة ضعيف بسبب نقص الطاقة والوقود اللازم لتشغيل مراكز مزودي الخدمة. وهذا يجعل من الصعب على الطاقم الطبي وفرق الإنقاذ العمل ويقيد خدمات المستشفيات والنظام المركزي لوزارة الصحة.

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