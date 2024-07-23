القوات الإسرائيلية تقتحم طولكرم وتدمر البنية التحتية والممتلكات

المصدر: د ب أ

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اقتحمت آليات القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء مخيم طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه ودمرت البنية التحتية وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية اليوم بـ"استشهاد" فتاة وإصابة ثلاثة مواطنات، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم طولكرم.

ومن جانبها،نقلت وكالة معا عن مصادر محلية قولها إن أكثر من 25 آلية عسكرية، منها عدد من الجرافات من النوع الثقيل اقتحمت مخيم طولكرم، وشرعت بأعمال تجريف وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين، من مركبات ومحال تجارية، ووضع ركام الأتربة والحجارة على مداخل المنازل وإغلاق أزقة المخيم بها.

وأضافت المصادر أن العملية العسكرية تركزت في أحياء "قاقون، والبلاونة، وأبو الفول، والمدارس عند المدخل الرئيسي الشمالي" ، في الوقت الذي أطبقت فيه حصارها على كافة مداخله والطرق المؤدية إليه، وسط اطلاق الأعيرة النارية بكثافة على كل شيءٍ متحرك.

في غضون ذلك، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في محيط المخيم،وقامت بتفتيشها واخضاع اصحابها للاستجواب.

وتسببت أعمال التجريف الاسرائيلية داخل حارات المخيم في انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد منها، وحدوث تشويش كبير على شبكات الانترنت في المدينة والمخيم، وسط تحليق كثيف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه نقل شهيدة وثلاثة إصابات بشظايا رصاص الاحتلال بينهما واحدة في العين، إلى مستشفى ثابت ثابت، في وقت يمنع فيه الاحتلال طواقمه من التحرك داخل مخيم طولكرم ويستهدفها بشكل مباشر.

وأشار إلى أنه استقبل عددا كبيرا من نداءات الاستغاثة داخل المخيم، ولم يتمكن من الوصول إلى الجرحى.

ومن جهتها، نسبت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت(واي نت) اليوم لتقارير إعلامية فلسطينية قولها إن قائد الجناح العسكرى لحركة فتح فى طولكرم قتل فى غادرة بمسيرة اليوم الثلاثاء،، مشيرة إلى استمرار عمليات القوات الإسرائيلية وإطلاق النار فى مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

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