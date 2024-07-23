الفصائل الفلسطينية توقع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة

المصدر: رويترز

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أعلن التلفزيون الصيني المركزي أن الفصائل الفلسطينية وقعت اليوم على إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام رسمية صينية إن قادة حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سيلتقون مع ممثلي وسائل الإعلام في بكين اليوم الثلاثاء بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وذكرت شبكة التلفزيون الصيني العالمية (CGTN) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن 14 فصيلاً فلسطينياً في المجمل سيحضرون اللقاء.

وقال التلفزيون الصيني المركزي إن الفصائل الفلسطينية أجرت حواراً للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو تموز.

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