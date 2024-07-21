الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

المصدر: رويترز

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قال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا سطح-سطح أُطلق من اليمن اليوم الأحد.

وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية (أرو-3) أسقطت الصاروخ قبل عبوره إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقبل اعتراض الصاروخ، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل، مما دفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ.

وقصفت مقاتلات إسرائيلية أمس السبت أهدافًا عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة في اليمن، ردًا على هجوم بطائرة مسيرة شنته الجماعة على تل أبيب.

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