مصدر فلسطيني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة متوقفة بقرار إسرائيلي

المصدر: د ب أ

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كشف مصدر فلسطيني مطلع، اليوم السبت، النقاب عن أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة "متوقفة بقرار إسرائيلي".

وقال المصدر ، إن المسؤولين المصريين أبلغوا جهات فلسطينية في أعقاب لقاءاتهم الأخيرة مع الوفد الإسرائيلي المفاوض في القاهرة أن الوفد لم يحمل أي جديد.

وأضاف المصدر أن المفاوضات فعليا متوقفة بقرار إسرائيلي منذ فترة وكل الحديث عن تقدم هنا وهناك هو للتغطية الإعلامية على استمرار الحرب وقتل المدنيين الفلسطينيين.

وتتوسط مصر وقطر في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء الصراع المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي وأثار مخاوف متزايدة باندلاع حرب إقليمية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 109 آخرين بجروح في غارات إسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر العاشر إلى 38882 قتيلا و89568 مصابا، مشيرة إلى أن عدد من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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