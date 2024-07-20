إسرائيل تقتل عشرات الفلسطينيين في قصف كثيف على غزة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولو صحة في غزة أن 30 فلسطينيا على الأقل قتلوا جراء قصف قوات إسرائيلية لعدة مناطق في أنحاء القطاع اليوم السبت، فيما توغلت دبابات في غرب وشمال مدينة رفح.

وقال مسعف إن الصحفي المحلي محمد أبو جاسر وزوجته وطفليه لقوا حتفهم في ضربة إسرائيلية على منزلهم في شمال القطاع اليوم السبت.

وذكر المكتب الإعلامي الرسمي في القطاع الذي تديره حماس إن مقتل أبو جاسر يرفع عدد الإعلاميين الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر إلى 161.

وأسفرت ضربات الجيش الإسرائيلي في أنحاء غزة عن مقتل 37 فلسطينيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما دمرت عدة منازل. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، قال منقذون إن غارة جوية على مبنى متعدد الطوابق أدت إلى إصابة عدة أشخاص بينهم صحفيان محليان.

وفي رفح، حيث قالت إسرائيل إنها تهدف إلى تفكيك آخر كتائب الجناح المسلح لحماس، ذكر سكان أن الدبابات توغلت في مواقع بشمال المدينة وسيطرت على موقع على تل في الغرب وسط معارك عنيفة مع مقاتلين بقيادة حماس.

وقال الجيش إن القوات واصلت عملياتها في رفح، وقضت على العديد من المسلحين خلال اليوم الماضي في تل السلطان في الجانب الغربي من المدينة. وفي وسط غزة قال الجيش إنه شن هجمات على البنية التحتية للمسلحين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أيضا أنه أصاب مبنى يستخدمه مسلحون فلسطينيون في دير البلح بوسط قطاع غزة، قائلا إن المسلحين كانوا ينفذون عمليات من منطقة إنسانية.

واتهم المسلحين في غزة باستغلال المباني المدنية والسكان لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه حماس وفصائل أخرى وتصفه بأنه أكاذيب لتبرير مثل هذه الهجمات.

وفشلت حتى الآن جهود وقف إطلاق النار بقيادة قطر ومصر وبدعم من الولايات المتحدة بسبب خلافات بين الطرفين اللذين يتبادلان اللوم في الوصول إلى طريق مسدود.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد هجوم نفذه مسلحوها أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجار أكثر من 250 رهينة يوم السابع من أكتوبر، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 38919 فلسطينيا قتلوا في الهجوم الإسرائيلي منذ ذلك الحين.

وقالت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي إنها قضت على نصف قيادات كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وإنها قتلت أو احتجزت نحو 14 ألف مقاتل منذ بداية الحرب.

كما أعلنت إسرائيل مقتل 326 من جنودها في غزة.

ولا تنشر حماس أرقام القتلى في صفوفها وتتهم إسرائيل بالمبالغة في تقاريرها لإعطاء صورة "النصر الزائف".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز