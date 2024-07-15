الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم "الاثنين"، 3 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية وإنسانية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.

واشتملت الإنزالات على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة أهالي قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وشاركت بعملية الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي، لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 117 إنزالا جويا و266 إنزالا جويا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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