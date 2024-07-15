القوات الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينياً من الضفة الغربية

المصدر: د ب أ

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اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الإثنين 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) ، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل ونابلس ورام الله وجنين وطولكرم، كما تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ اعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9670 ، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

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