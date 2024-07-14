الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رافع سلامة قائد كتيبة خان يونس بحركة حماس

المصدر: رويترز

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رافع سلامة قائد كتيبة خان يونس بحركة (حماس) في غارة جوية أمس السبت، والتي استهدفت أيضا قائد الجناح المسلح للحركة محمد الضيف.

وقتل أكثر من 90 فلسطينيا وأصيب نحو 300، السبت، في عدة غارات إسرائيلية متتالية على منطقة المواصي.

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن التقرير الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي وذكر أن الغارة على خان يونس بقطاع غزة، السبت، استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".

وأضاف أبو زهري لرويترز: "جميع الضحايا هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأمريكي والصمت العالمي..هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق".

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