مقتل شخصين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

المصدر: د ب أ

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قتل شخصان اليوم السبت في استهداف الطيران المسير الإسرائيلي لسيارة على طريق الخردلي - مرجعيون في جنوب لبنان.

واستهدف الطيران المسّير الإسرائيلي اليوم آلية جيب مدنية قرب نبعة مياه على طريق الخردلي - مرجعيون في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار اليوم من الأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة رميش الحدودية الجنوبية، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ونعت المقاومة في لبنان أمس الجمعة أحد عناصرها ليرتفع عدد عناصرها الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 398 قتيلا .

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