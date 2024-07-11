أمريكا تبدي تفاؤلًا حذرًا إزاء محادثات وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: رويترز

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عبر جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، لشبكة (سي.إن.إن) يوم الأربعاء عن تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وقال إنه من الممكن تضييق الفجوات بين الجانبين.

وردا على سؤال عما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار قد أصبح قريبا، قال كيربي: "نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في اتجاه جيد".

وأضاف: "لا تزال هناك فجوات بين الجانبين، ونؤمن بأن هذه الفجوات يمكن تضييقها، وهذا ما يحاول بريت ماكجورك (المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط) ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز القيام به الآن".

وكان الرئيس جو بايدن قد طرح في أواخر مايو مقترحا مفصلا من ثلاث مراحل يهدف إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة والفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب إسرائيل من غزة وإعادة إعمار القطاع.

ويعقد بيرنز وماكجورك اجتماعات في الشرق الأوسط مع مسؤولين من المنطقة لبحث التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ ماكجورك يوم الأربعاء بأنه ملتزم بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بشرط مراعاة الخطوط الحمراء لإسرائيل.

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