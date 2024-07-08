مدبولي يؤكد عدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، اليوم الاثنين ، الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية والعمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل.

وقال مدبولي ، في بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب اليوم ، :"نؤكد حرص الحكومة على زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة"، مشيرا إلى سعى الحكومة لتحفيز بيئة الأعمال وتحسين فرص العمالة المصرية في الخارج.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 55% في 2026 لتصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في 2030 ، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تستهدف معدل نمو 2ر4 % خلال عامها الأول.

وأوضح أن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري ، مشددا على ضرورة تعزيز الأمن السيبراني والأطر التنظيمية والتشريعية والأداء المصري في المجالات الثقافية

وكشف عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كبار السن وذوي الهمم لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، لافتا إلى إنشاء 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد مدبولي أن الحكومة الجديدة ستعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامجها، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستساعد بكل ما تملك على تخفيف وطأة التوترات ومعالجتها بكل حزم.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية ، مشيرا إلى تعظيم الشراكات الدولية والتجمعات التي انضمت مصر إليها حديثا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز