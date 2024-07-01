موريتانيا..فوز محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية

المصدر: د ب أ

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أظهر اكتمال إعلان نتائج الفرز في الانتخابات الرئاسية بموريتانيا فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

وتشير النتائج النهائية المؤقتة التي نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات ليل الأحد/الاثنين إلى حصول الغزواني على نسبة 12ر56% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى.

وحل المرشح بيرام الداه في المركز الثاني بنسبة 10ر22% من الأصوات وجاء مرشح حزب تواصل الاسلامي حمادي ولد سيد المختار، في المركز الثالث بنسبة 76ر12%.

وتتابع المرشحون الباقون بنسب متقاربة، حيث حصل العيد محمدن على المركز الرابع بنسبة 57ر3%، يليه با بوكار مامادو بنسبة 39ر2%، ثم المرشح أوتوما سوماري بنسبة 06ر2%، بينما جاء المرشح محمد الأمين المرتجي في المرتبة الأخيرة بنسبة 1%.

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