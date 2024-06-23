مقتل لاعب كرة قدم فلسطيني وأُسرته في غارة جوية إسرائيلية على غزة

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مقتل اللاعب أحمد أبو العطا وأُسرته في منزلهم خلال غارة جوية إسرائيلية في غزة. وذكر الاتحاد في بيان أمس السبت أن أبو العطا (34 عاما) الذي كان يلعب مدافعا في صفوف النادي الأهلي الفلسطيني قُتل إلى جانب زوجته الطبيبة ربى إسماعيل أبو العطا وطفليهما بعد أن أصابت الغارة الجوية منزلهم في مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغارة الجوية وقعت يوم الجمعة، لكن الاتحاد الفلسطيني لم يحدد موعدها.

وقال الاتحاد يوم الاثنين الماضي إن الحكم الدولي هاني مسمح لقي حتفه متأثرا بجراح أصيب بها في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في مايو الماضي.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب هذا الشهر أن أكثر من 300 رياضي وحكم ومسؤول رياضي قتلوا منذ بدء الصراع في غزة في أكتوبر، مع هدم جميع المنشآت الرياضية في القطاع.

ومن بين القتلى أيضا لاعب كرة القدم محمد بركات الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية على خان يونس في مارس، ومحمد خطاب الحكم الدولي المساعد الذي قُتل مع زوجته وأطفاله الأربعة في هجوم إسرائيلي على مدينة دير البلح في غزة في فبراير.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 37598 فلسطينيا قُتلوا وأُصيب 86032 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر.

وتفيد إحصاءات إسرائيلية أن هجوم مقاتلي حركة المقاومة (حماس) وفصائل أخرى على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة في غزة.

وفي مايو، أمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإجراء تقييم قانوني عاجل لاقتراح قدمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ودعمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعليق مشاركة إسرائيل في جميع مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية بسبب الحرب في غزة. وقال الفيفا إنه سيناقش هذه القضية في اجتماع استثنائي لمجلسه في يوليو.

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