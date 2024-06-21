قصف إسرائيلي يقتل عشرات الفلسطينيّين في أنحاء غزة وسط احتدام القتال

المصدر: رويترز

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قصفت القوات الإسرائيلية مدينة رفح بجنوب قطاع غزة اليوم "الجمعة" ومناطق أخرى في أنحاء القطاع مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 45 فلسطينياً، كما اشتبكت بشكل مباشر مع مسلحين من حركة حماس.

وذكر سكان أن القوات الإسرائيلية تحاول على ما يبدو استكمال سيطرتها على مدينة رفح الواقعة على الحدود مع مصر وهي محور هجوم إسرائيلي منذ أوائل مايو.

وتشق الدبابات طريقها إلى الأجزاء الغربية والشمالية من المدينة، بعد أن استولت بالفعل على شرق المدينة وجنوبها ووسطها.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من طائرات ودبابات وسفن قبالة الساحل، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة من المدينة التي كانت تؤوي أكثر من مليون نازح، اضطر معظمهم إلى الفرار مرة أخرى.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني في وقت لاحق اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 25 قتلوا في منطقة مواصي بغرب رفح جراء ما ذكر فلسطينيون أنه قصف من دبابة أصاب خيمة تؤوي عائلات نازحة.

وأعلن مسؤولون بقطاع الصحة مقتل ما لا يقل عن 45 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية منفصلة "الجمعة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عمليات "دقيقة مبنية على معلومات استخباراتية" في منطقة رفح حيث خاضت قواته اشتباكات مباشرة وعثرت على أنفاق يستخدمها المسلحون.

وصرح بعض سكان رفح بأن وتيرة الهجوم الإسرائيلي تسارعت خلال اليومين الماضيين. وأضافوا أن أصوات الانفجارات وإطلاق النار تشير إلى قتال عنيف مستمر دون توقف تقريبا.



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