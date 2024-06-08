انتشال 11 جثة وإنقاذ 160 شخصاً قبالة سواحل ليبيا

المصدر: رويترز

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ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن سفينة إنقاذ خيرية انتشلت جثث 11 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا يوم أمس الجمعة بعد إنقاذ أكثر من 160 شخصا من قوارب قريبة من السواحل الليبية.

وذكرت المنظمة أن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لها "جيو بارنتس" انتشلت 146 مهاجرا في عمليتين ثم عثرت على 20 آخرين في قارب منفصل، بينما انتشلوا أيضا 11 جثة رصدتها طائرة مراقبة وهي تطفو على سطح البحر.



وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" على حسابها في منصة "إكس": "لا نعرف السبب الدقيق لهذه المأساة، لكننا نعلم أن الناس ما زالوا يموتون في محاولة يائسة للوصول إلى بر الأمان، يجب أن تنتهي هذه المذبحة".

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